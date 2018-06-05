При взрыве на руднике в Китае погибли 11 человек

В результате взрыва на руднике в китайской провинции Ляонин погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

По данным властей, в результате инцидента на руднике в городском округе Бэньси также пострадали девять человек, еще 25 находятся под завалами.

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Sputniknews сообщает, что около рудника взорвался грузовик со взрывчаткой.

На место выехали представители местных властей.

Как отмечает Reuters, рудником, в которой добывается железная руда, владеет Huamei Group Company. Представители компании не ответили на телефонные звонки.