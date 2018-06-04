В Якутске самолет вернулся в аэропорт из-за сигнала о технической неисправности

Вылетевшему из Якутска самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, лайнер отправился из аэропорта в Нерюнгри в 08.05 (2.05 мск). Воздушной судно принадлежит авиакомпании «Якутия»,а на борту находились 36 пассажиров. После взлета сработал датчик, указывающий на наличие технической неисправности.

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«В сложившейся обстановке командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 08.45 (2.45 мск) самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска», — говорится в заявлении авиакомпании.

Уточняется, что в настоящее время специальная комиссия устанавливает причины произошедшего.

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