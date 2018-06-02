В Москве в субботу ожидается до +22°С

В Москве в субботу, 2 июня, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +20 до +22°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 15 метров в секунду 2 июня.

«Метеобюро города Москвы прогнозирует с 21.00 1 июня до 21.00 2 июня усиление ветра до 15 метров в секунду, местами кратковременный дождь. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны», — предупредили в ведомстве.

Синоптики также сообщали, что первая ночь лета в Москве стала самой холодной за 80 лет.