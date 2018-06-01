В МЧС назвали предварительную причину пожара в иркутском ТРК

В управлении МЧС России по Иркутской области назвали предварительную причину возгорания в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 15.10 (10.10 мск). Возгорание произошло в одной из развлекательных комнат для детей.

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«По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что при проведении эксперимента в комнате произошло воспламенение газовоздушной смеси», — заявили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что было принято решение об эвакуации 1000 человек из-за инцидента. В настоящее время торговый центр функционирует в нормальном режиме.

Ранее в Минздраве уточнили данные о пострадавших при пожаре в иркутском ТРК.