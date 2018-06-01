В Москве в пятницу ожидается до +14°С

В Москве в пятницу, 1 июня, ожидается до +14°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее москвичей предупредили о заморозках в первый день лета. Сообщалось, что уровень погодной опасности в регионе продолжает оставаться повышенным из-за возможности резкого похолодания.

Отмечалось, что такая же погодная ситуация ожидается в Ивановской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Тамбовской, Курской, Орловской и Липецкой областях. В Костромской, Рязанской и Тульской областях жителей также предупреждали о сильном ветре.