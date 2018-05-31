Украинские СМИ: дело Бабченко переквалифицируют на теракт

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Дело о покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко будет переквалифицировано на теракт, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным издания, СБУ взяла в производство дело об умышленном убийстве Бабченко. Источник отметил, что в ведомстве планируют переквалифицировать дело на террористический акт. В издании не пояснили, с чем может быть связано данное решение.

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Новости об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. На следующий день СБУ объявили, что журналист жив, а убийство Бабченко было инсценировано, чтобы поймать организаторов настоящего покушения.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пообещала, что в деле о покушении на Бабченко «дальше будет круче».