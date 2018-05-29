Народный депутат Украины подтвердил смерть Бабченко

Член коллегии МВД Украины и народный депутат Антон Геращенко подтвердил смерть российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается в официальном твиттере «Эха Москвы».

«Аркадий Бабченко убит в Киеве, подтвердил «Эху» украинский депутат Антон Геращенко», — говорится в твиттере радиостанции.

Ранее сообщалось, что в Киеве убили Бабченко. Данное сообщение появилось в фейсбуке киевской полиции. В нем не упоминалась фамилия журналиста, однако год рождения (1977) и род деятельности (ведущий телеканала) с годом рождения и профессией Бабченко.