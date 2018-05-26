В школе в США произошла стрельба

В США в городе Ноблсвилль штата Индиана произошла стрельба в средней школе, сообщает Fox 59 со ссылкой на полицию.

Отмечается, что студенты были эвакуированы.

В результате инцидента пострадали подросток и взрослый. Полиция задержала нападавшего, его мотивы пока неизвестны.

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18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. Сообщается, что студентов эвакуировали в спорткомплекс, расположенный неподалеку.

В результате стрельбы погибли восемь студентов, нападавший был задержан полицией.