В McDonalds рядом с Лондоном захватили заложников

Вооруженный человек захватил заложников в заведении сети быстрого питания McDonald's неподалеку от торгового центра неподалеку от Лондона, передает Daily star.

По словам представителей правоохранительных органов, к месту стянуты сотрудники экстренных служб, которые дежурят рядом с торговым центром Bluewater в городе Кринхит, графство Кент.

Реклама

Свидетели рассказали, что не слышали выстрелов. Территория была перекрыта сотрудниками полиции, местных жителей попросили не выходить на улицу.

На данный момент личность захватившего заложников неизвестна, его мотивы также не установлены. Выясняются все обстоятельства произошедшего.