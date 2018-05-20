В Москве в воскресенье ожидается до +18°С

В Москве в воскресенье, 20 мая, ожидается до +18°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +16 до +18°С.

Днем облачно с пояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе с дождем и сильном ветре в отдельных районах столицы, в связи с чем жителей города призвали к осторожности.

Также, по данным синоптиков, в Центральной России стоит ждать мощных грозовых облаков с верхней границей 12 тыс. м. Кроме того, из-за активного атмосферного фронта они будут сопровождаться порывистым ветром и ливнями.