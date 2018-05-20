При крушении самолета на Кубе погибли семь граждан Мексики

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При крушении самолета Boeing-737 в Гаване погибли семь граждан Мексики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства страны.

«Правительство Мексики через министерство иностранных дел сообщает, что, основываясь на официальной информации, предоставленной правительством Кубы, можно подтвердить вызывающий сожаление факт гибели семи мексиканских граждан», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что среди семи погибших шестеро — члены экипажа и один пассажир. Всего в результате катастрофы погибли 110 человек, трем женщинам удалось выжить, они находятся в больнице в критическом состоянии.

Ранее власти Кубы заявили об обнаружении одного из двух бортовых самописцев потерпевшего крушение в Гаване самолета.