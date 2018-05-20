В США при пожаре на заводе пострадали более 20 человек

В результате пожара на заводе Kuraray America в штате Техас пострадали не менее 22 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что причиной возгорания стала утечка этилена.

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«По предварительным данным, в предохранительном клапане давления произошла утечка этилена, что спровоцировало возгорание в одной из наших установок», — говорится в заявлении предприятия.

Руководство компании также заявило, что будет сотрудничать с местными властями для расследования инцидента.

Ранее сообщалось. что в результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере пять человек.