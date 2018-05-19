Мадуро выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.

«Наши слова соболезнования родным жертв этого рокового воздушного инцидента в Гаване. Сил и мира им в эти моменты боли, рассчитывайте на нашу поддержку», — написал Мадуро.

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Ранее СМИ рассказали подробности крушения самолета на Кубе.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.