В Москве в пятницу ожидается до +25°С

В Москве в пятницу, 18 мая, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 15 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики предупредили, что в пятницу в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Как отмечается, погодный уровень в Москве был повышен из-за грозы и высокой пожароопасности.

Также ранее жителей Подмосковья предупредили о ночной грозе и сильном ветре.