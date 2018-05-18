В Москве в пятницу ожидается до +25°С
В Москве в пятницу, 18 мая, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 5-10 м/c. При грозе порывы до 15 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее синоптики предупредили, что в пятницу в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Как отмечается, погодный уровень в Москве был повышен из-за грозы и высокой пожароопасности.
Также ранее жителей Подмосковья предупредили о ночной грозе и сильном ветре.