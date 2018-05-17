В МИА «Россия сегодня» рассказали об обысках у журналистов РИА «Новости» в Киеве

Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев рассказал «Газете.Ru», что Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в квартирах руководителя представительства РИА «Новости» в Киеве Андрея Бородина и журналистки Людмилы Лысенко.

Андрей Бородин является гражданином России, Лысенко — гражданка Украины. По словам Горностаева, их также вызвали на допрос в СБУ.

«Портал РИА «Новости Украина» сейчас не работает. Обыск был неожиданным, никаких предупреждений не было», — отметил Горностаев.

Ранее заместитель главреда МИА «Россия сегодня» заявил, что здоровью главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского может быть нанесен серьезный ущерб из-за условий содержания под стражей.