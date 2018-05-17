МИД прокомментировал арест главы РИА «Новости» Украина

В МИД России прокомментировали арест главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, потребовав освободить журналиста. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг», — говорится в сообщении.

МИД также призвал зарубежные государства обратить внимание на «правовой беспредел» на Украине, также выразив надежду на то, что международные правозащитные и журналистские организации обратить внимание на ситуацию с Вышинским.

В сообщении подчеркивается, что Москва расценивает действия Киева в отношении РИА «Новости» Украина как «вопиющий произвол» и «наступление на свободу слова».

Ранее арест Кирилла Вышинского прокомментировали в Госдуме.