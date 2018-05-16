В медцентре в Калифорнии произошел взрыв

В результате взрыва в медицинском центре в штате Калифорния погиб по меньшей мере один человек, сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе ​Алисо-Вьехо. Еще несколько человек получили ранения, их число уточняется.

Отмечается, что взрывной волной выбило стекла и повредило перекрытия на первом этаже. Специалисты не обнаружили следов взрывчатки или газа.

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Начальник отдела шерифа округа Ориндж Дэйв Сойер сказал, что это мог быть как спланированный взрыв, так и несчастный случай.

Сотрудники экстренных служб в качестве меры безопасности эвакуировали близлежащие дома.

3 мая в результате взрыва в ходе полицейской операции в американском Коннектикуте пострадали шестеро правоохранителей. Полиция и отряд SWAT прибыли к одному из домов, в котором мужчина удерживал жену в заложниках. Они начали вести переговоры с ним, и в этот момент в сарае произошел мощный взрыв.