Москалькова назвала российские тюрьмы «курортом» по сравнению с американскими

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские тюрьмы являются «курортом» по сравнению с американскими, передает РИА «Новости».

«Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими», — заявила Москалькова.

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Омбудсмен добавила, что, например, российского летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме кормят один раз в неделю мясом по 50 грамм, а все остальное — это каша.

Позже Москалькова заявила о неправильном толковании СМИ ее слов об условиях содержания в тюрьмах. В пресс-службе омбудсмена сообщили, что речь шла об условиях, в которых отбывает наказание Константин Ярошенко, и омбудсмен хотела в очередной раз привлечь внимание гражданского общества и СМИ к его судьбе.

Ранее Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний тюремный срок в США, пожаловался на провокации.