Иранский суд приговорил восьмерых мужчин к казни за нападение на парламент

Суд в Иране приговорил восьмерых мужчин к смертной казни за участие в нападении на иранский парламент и мавзолей Хомейни в июне 2017 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Как сообщается, еще 18 причастных к нападению ожидают приговора.

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В результате двух терактов в Тегеране 7 июня прошлого года — взрыве террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженном нападении на парламент страны — были убиты 18 человек.

Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.