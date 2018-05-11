Главу Северо-Западного Ростехнадзора арестовали по делу о хищении 4,7 млрд рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о помещении под домашний арест главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Сабликова, который обвиняется в мошенническом хищении более 4,7 млрд рублей, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС), передает РИА «Новости».

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), сроком на 2 месяца, по 9 июля 2018 года», — сообщили представители ОПС.

Объявление было предъявлено Слабикову в пятницу. Он частично признал вменяемые ему деяния. Общая сумма хищения составляет 4 763 350 000 рублей.