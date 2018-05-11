Генконсульство России в Гонконге остановило работу из-за бомбы времен войны
Работа российского Генерального консульства в Гонконге была приостановлена из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в районе Ван-Чай. Об этом сообщается в фейсбуке российского дипломатического представительства.
«В связи с обнаружением в районе офиса Генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй Мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий, 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бомба была обнаружена во время строительных работ.
Полиция эвакуировала близлежащие здания в качестве меры предосторожности.
14 марта более 20 тысяч человек были эвакуированы в городе Фано на восточном побережье Италии после того, как там нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны.