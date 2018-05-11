Генконсульство России в Гонконге остановило работу из-за бомбы времен войны

Работа российского Генерального консульства в Гонконге была приостановлена из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в районе Ван-Чай. Об этом сообщается в фейсбуке российского дипломатического представительства.

«В связи с обнаружением в районе офиса Генерального консульства России в Гонконге бомбы времен Второй Мировой войны и эвакуацией близлежащих зданий, 11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что бомба была обнаружена во время строительных работ.

Полиция эвакуировала близлежащие здания в качестве меры предосторожности.

14 марта более 20 тысяч человек были эвакуированы в городе Фано на восточном побережье Италии после того, как там нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны.