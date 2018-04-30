Спасатели подтвердили факт гибели российской туристки в Альпах

Руководитель горноспасательной службы североитальянской автономной области Валле д'Аоста Адриано Фавре подтвердил факт гибели в Пеннинских Альпах туристки, которая предположительно является гражданкой России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши швейцарские коллеги из альпийской службы спасения обнаружили тело женщины вблизи итало-швейцарской границы и констатировали ее смерть. Пока я не знаю, удалось ли им спустить тело с гор, поскольку метеоусловия там были очень сложными. Если тело осталось в горах, спасатели обязательно вернутся за ним, как только позволит погода», — сказал Фавре.

Ранее сообщалось, что в Пеннинских Альпах, расположенных на границе между Италией и Швейцарией, было обнаружено тело женщины, которая предположительно является гражданкой России.