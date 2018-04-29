В Москве на майские праздники организуют чаепития для бездомных

В Москве на майские праздники для бездомных проведут чаепития и концерты, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения.

«В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации им. Е. Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций. 7 мая - в ЦСА им. Е.Глинки пройдет праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая - в Центре и его территориальных отделениях, в том числе в пункте оказания срочной социальной помощи (ул. Краснопрудная, вл. 3/5), будут организованы просмотры прямой трансляции Парада Победы на Красной площади», — рассказали в департаменте.

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Также в пресс-службе добавили, что для подопечных центра к празднованию Дня Победы запланированы экскурсии.

Ранее москвичам пообещали бесплатные парковки на майские праздники и проведение мотопарада.