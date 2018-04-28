Испанская полиция обнаружила 9 тонн кокаина в ящиках с бананами

Полиция Испании обнаружила почти девять тонн кокаина, спрятанных в ящиках с бананами на грузовом корабле, сообщает Yaci News.

Стоимость груза составила более €9 млрд. Корабль с кокаином в бананах прибыл в порт Альхесирас из Колумбии.

В свою очередь министр внутренних дел Хуан Игнасио Соидо рассказал, что по подозрению в перевозке наркотиков были арестованы шесть человек.

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В декабре 2017 года в Тихом океане американские военные спасли морскую черепаху, которая запуталась среди тюков с кокаином.

Отмечается, что животное было спасено в ходе 68-дневной операции по борьбе с наркотиками. Представители береговой службы выяснили, что черепаха запуталась в «тайнике с наркотиками», где находилось 800 кг кокаина стоимостью $53 млн.