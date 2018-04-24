Источник назвал причину инцидента в Торонто

Следователи рассматривают терроризм как возможный мотив наезда фургона на пешеходов в Торонто, сообщает Reuters со ссылкой на источник в структурах безопасности США.

По данным источника, нет оснований полагать, что инцидент был просто несчастным случаем.

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Ранее в посольстве России в Оттаве заявили, что данных о россиянах, пострадавших при наезде фургона на пешеходов в Торонто, нет.

Днем 23 апреля водитель фургона наехал на толпу пешеходов в Торонто, после чего продолжил движение. Позднее он был задержан полицией. В результате инцидента погибли 9 человек, еще 16 пострадали. Полиция перекрыла улицы, где произошло ДТП.