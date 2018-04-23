Полиция проверяет сообщения о стрельбе с крыши дома на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившие сообщения о стрельбе с крыши дома на западе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

«Поступили сведения о том, что на ул. Кастанаевская неизвестный открыл стрельбу с крыши дома. На место для проверки выехали наряды полиции», — сказал источник.

Реклама

В данный момент информация о произошедшем уточняется.

Ранее в апреле сообщалось о возбуждении дела после обстрела здания управления ЦБ России в Москве. Также сообщалось о задержании стоматолога за стрельбу у бизнес-центра в Москве.