Губернатор Ульяновской области возродил премию Ленина

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ «О Губернаторской премии имени В. И. Ленина». Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории. Именно поэтому сегодня я объявил о возрождении Ленинской премии и подписал Указ «О Губернаторской премии имени В.И. Ленина», — написал Морозов.

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По его словам, премия будет присуждаться с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу. Церемонии награждения будут проводиться 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.

«Коммерсантъ» также отмечает, что Морозов впервые высказал инициативу учредить эту премию еще два года назад.