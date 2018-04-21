В Дагестане ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в дагестанском Дербенте и Дербентском районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба.
«В 13.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении режима КТО в административных границах города Дербента и Дербентского района», — заявил представитель.
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По его словам, в настоящее время ведется поиск боевиков и их пособников.
Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане нейтрализован главарь «балаханинской» бандгруппы.
Как отмечалось, на месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.