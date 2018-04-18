МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и усилении ветра с порывами 12-17 м/с в ночь на 19 апреля, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайший час с сохранением ночью 19 апреля местами по Московской области ожидается сильный дождь, усиление северо-западного, северного ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

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Ведомство призвало в непогоду воздержатся от поездок по городу. Пешеходам рекомендуется переждать дождь и ветер в подъезде или прочном здании, не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, а также держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

В Москве в начале следующей недели пообещали мокрый снег, заморозки и гололедицу.