СК провел обыски в доме главы МЧС по Кемерово

Следственный комитет в рамках расследования пожара в ТЦ «Зимняя вишня» провел обыски в кемеровском областном управлении МЧС, а также в доме его руководителя и глав структурных подразделений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках уголовного дела проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений. Следствие продолжает устанавливать причастность сотрудников МЧС к этому происшествию и роль каждого из них в трагической гибели людей», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что сотрудники прокуратуры на протяжении нескольких лет запрещали проведение противопожарных проверок безопасности в сгоревшем торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово.