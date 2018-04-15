Синоптики предупредили об экологически неблагоприятных метеоусловиях в Москве

В Москве 15 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки. Об этом рассказали в погодном центре «Фобос».

Там отметили, что погоду в столичном регионе продолжит определять антициклон.

«Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки», — отмечается в сообщении.

Реклама

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 15 апреля составит от +15 до +17°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.