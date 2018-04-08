При пожаре в здании Trump Tower погиб человек

В результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке погиб человек, передает телеканал CNN со ссылкой на пожарную службу.

Уточняется, что погибший мужчина жил в квартире в небоскребе.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере пять человек. Кроме того, травмы получили четверо пожарных.

По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.