При пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке пострадали пять человек

В результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает CBS со ссылкой на источники.

Кроме того, травмы получили четверо пожарных.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке произошел пожар в здании Trump Tower. По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

В январе два человека получили травмы в результате пожара в Трамп-тауэр на Манхэттене. Пожар в небоскребе, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа, начался на крыше 202-метрового здания из-за короткого замыкания в одной из вентиляционных башен.