Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд»

Суд в Мариуполе принял решение о наложении на экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» административных штрафов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анну Шевелеву.

Она рассказала, что члены экипажа оштрафованы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из нее), в связи с чем им грозит наложение штрафа от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Реклама

«Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — добавила Шевелева.

Ранее сообщалось, что капитана российского судна «Норд» освободят 10 апреля.