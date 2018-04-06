Аксенов раскритиковал арест крымского судна «Норд» на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские власти находятся в контакте с семьями экипажа арестованного на Украине российского судна «Норд». Об этом пишет газета «Известия».

«Экипаж судна — граждане Российской Федерации, паспорта выданы им государственными органами России в российском Крыму. Мы своих граждан не бросаем, держим ситуацию на контроле», — сказал Аксенов.

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По его словам, «ответ на агрессивные действия Киева в отношении наших моряков должен быть жестким».

«Нынешний украинский режим понимает только язык силы. Наше миролюбие они воспринимают как слабость», — добавил Аксенов.

Он также подчеркнул, что если на Украине начнут задерживать все суда, направляющиеся в порты Крыма или выходящие из них без согласования с Киевом, российской стороне «есть чем ответить».

Ранее сообщалось, что капитан арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о состоянии своего здоровья.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.