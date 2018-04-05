Россияне устроили поножовщину в хостеле в Белграде

Гражданин России получил серьезное ножевое ранение в ходе конфликта в хостеле в центре Белграда, передает РИА «Новости».

«По нашей информации, перед ранением произошла ссора четверых граждан России в одной из комнат хостела. По словам сотрудницы хостела, они целый вечер и ночь распивали алкогольные напитки, после чего начались ссора и драка», — говорится в сообщении.

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Пострадавшего в дежурную больницу забрала машина скорой помощи, находившегося вместе с ним соотечественника — полиция, которая сообщила местным журналистам о начале расследования происшествия.

В посольстве России в Сербии сообщили, что готовят официальный комментарий.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин сбил работника службы спасения в Таиланде.