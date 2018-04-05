В Тюмени загорелся магазин игрушек

В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек Rich Family. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Пожар начался около 00.15 местного времени (22.15 мск) на улице Кремлевская. По предварительным данным, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м.

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Как уточнили в МЧС, в тушении возгорания участвуют 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. При этом о пострадавших не сообщается.

Телеканал РЕН ТВ публикует видео пожара. На кадрах видно сильное возгорание и густой дым.

Накануне произошел пожар в детском торговом центре «Персей» в Москве. Тогда в результате инцидента пострадали шестеро человек, один погиб.