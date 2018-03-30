В Кемеровской области по делу о пожаре задержали начальника инспекции Госстройнадзора

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Правоохранительные органы задержали начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

«В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что следователи начали допрашивать чиновников после пожара в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.