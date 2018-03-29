Песков прокомментировал возможную отставку Тулеева

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА «Новости».

По его словам, президент уже высказывался по этому поводу.

«На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что власти в Кемеровской области не имеют данных о возможной отставке главы региона Амана Тулеева.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.