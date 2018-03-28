Полиция: следы отравившего Скрипалей вещества найдены в ряде мест

Следы вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были обнаружены в нескольких местах в Солсбери, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Скотланд-Ярда.

«Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в нескольких других местах, где следователи работали на протяжении последних нескольких недель, но в более низкой концентрации, чем у них (Скрипалей) дома», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты завершают работу в этих местах и затем передадут их в ведение полиции Уилтшира.

Ранее сообщалось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома.