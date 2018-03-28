Савченко пообещала стать кандидатом в президенты Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую арестовали в Киеве по подозрению в подготовке теракта, пообещала стать кандидатом в президенты Украины. На своей странице в фейсбуке она выложила соответствующий ролик.

«Я знаю, что нужно делать, и решение для себя действовать я приняла. Придет время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня», — заявила Савченко.

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На видеозаписи Савченко переодевается, меняя вышиванку на военную форму. В конце ролика появляется надпись: «Совместное действие остановит преступление власти».

Ранее Савченко арестовали на два месяца.