СК опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

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В Следственном комитете России заявили, что тиражируемая в социальных сетях и мессенджерах информация о сотнях жертв трагедии в Кемерово не соответствует действительности. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

«За последние сутки постоянно тиражировались ложные слухи, причиняющие дополнительную боль тем, кто и так находится в тяжелой психологической ситуации, и чье горе безмерно.Трансляция этих слухов ничем не подтверждается», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что СК с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, ничего не скрывая от общественности.

Как отмечается, данные о количестве жертв и пострадавших, которые официально озвучивает Следственный комитет, имеют под собой реальные основания.

Ранее в СК объяснили выдачу тел погибших в Кемерово под подписку «бумаги о соблюдении секретности».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о событиях в Кемерово.