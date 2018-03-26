Крыша ТЦ в Кемерово рухнула почти на всей площади пожара

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Крыша ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обрушилась почти на всей площади пожара. Об этом сообщает МЧС России.

«В городе Кемерово на проспекте Ленина, дом 35, на четвертом этаже пятиэтажного здания торгово-развлекательного центра произошел пожар на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

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В настоящее время продолжается проливка отдельных очагов возгорания, проводится разбор завалов обрушившихся частей знания.

По последним данным, погибли 53 человека.