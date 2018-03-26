Посольство США в России выразило соболезнования в связи с трагедией в ТЦ в Кемерово

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В посольстве США в России выразили соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре в Кемерово. Об этом в своем твиттере написала пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

«Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших», — написала Олсон.

По последним данным, число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 53. Пропавшими без вести остаются 16 человек.