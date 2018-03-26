В кемеровском ТЦ после пожара возникла угроза обрушения

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В торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел крупный пожар, возникла угроза обрушения между третьим и четвертым этажом. Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент телеканала «Россия 24», не указав источник данных.

По его словам, на четвертом этаже располагались кинотеатр и детская комната, откуда, по предварительным данным, мог начаться пожар.

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Ранее стало известно, что после пожара в ТЦ без вести пропал 41 ребенок.

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