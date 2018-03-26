Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

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Тактика лечения пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово согласована. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

«В связи с пожаром в торговом центре в г. Кемерово по поручению министра Вероники Скворцовой ведущие специалисты федеральных учреждений оказывают все необходимое содействие в организации медицинской помощи пострадавшим... Тактика лечения согласована, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — сообщает ведомство.

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Также отмечается, что по поручению министра в Кемеровскую область направлена группа специалистов для оказания психологической и психотерапевтической помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в ТЦ в Кемерово потушен. По предварительным данным, погибли 37 человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию происшествия.