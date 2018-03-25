Два пожарных-любителя разбились по дороге на вызов в США

Два пожарных из добровольческой бригады разбились по пути к аварии, в которой погибли три человека, передает West Virginia Metro News.

Инцидент произошел в штате Западная Вирджиния. По данным издания, грузовик, в котором ехали пожарные-волонтеры, столкнулся со скальной стеной. В данный момент сообщается, что погибли два пожарных-добровольца.

Реклама

«Это трагическое событие и, вероятно, самый ужасный инцидент, в который попадала наша добровольческая пожарная бригада», — сказал Кент Карпер, председатель комиссии бригады.

Карпер подчеркнул, что в данный момент на месте инцидента работают пожарные, полиция и врачи скорой помощи.