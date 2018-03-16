Бывший член комиссии ООН по биооружию усомнился в нахождении «Новичка» в чемодане

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин заявил, что газ «Новичок», которым, по заявлению Лондона, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не мог находится в чемодане дочери разведчика, так как обладает резким специфическим запахом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что вещество для отравления Скрипаля находилось в чемодане его дочери.

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«Я думаю, что это маловероятно, потому что это вещество, в отличие от того же газа «Зарин», трудно применить незаметно. Оно обладает резким и неприятным запахом. «Зарин» без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя», — сказал Никулин.

Также эксперт отметил, что газ «Новичок» действует мгновенно, и если человеку не ввести антидот, то у него не будет шансов выжить.

«Поэтому, кто бы это ни сделал, он выполнил неквалифицированную работу, подвергнув риску большое количество непричастных людей. Это не похоже на действия спецслужб», — подчеркнул эксперт.

Ранее создатель «Новичка» заявил, что опытные образцы вещества могли быть у многих стран.