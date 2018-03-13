Источник: соратник Березовского задолжал в России почти 10 млрд рублей

Умерший соратник Бориса Березовского Николай Глушков задолжал в России около 10 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«После получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит его на правопреемника, если такой объявится. Этот человек должен будет исполнить решение суда в полной мере», — заявил источник агентства.

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Как отмечается, в общей сложности, за Глушковым числится свыше 9,66 млрд рублей долгов.

Ранее сообщалось, что соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков скончался на 69-м году жизни.