В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой опроверг появившиеся сообщения о возможном прекращении сотрудничества России с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«В правовом отношении если российская делегация не участвует в голосовании по выборам судей и не формирует состав ЕСПЧ, то его решения могут вызывать вопросы в части легитимности на территории России», — сказал Толстой.

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По его словам, «вопрос о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ не стоит», в настоящее время российская сторона ведет диалог с Европой и считает важным его сохранить.

Ранее сообщалось, что власти России изучают возможности денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если антироссийская линия в решениях суда не будет скорректирована.